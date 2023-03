Prima devia il gran tiro di Uribe, poi è attento sul tentativo di Eustaquio. Si distende e blocca la conclusione insidiosa di Grujic. Ti fa sentire al sicuro come un bimbo sulle spalle del papà e quando devia sul palo il tentativo di Taremi è addirittura miracoloso. Partita immensa.Costretto a spendere l’ammonizione per mettere una pezza a un brutto pasticcio di Barella. Con un giallo sul groppone, si ritrova a dover fronteggiare Galeno, tra i più attivi. E se la cava alla grande quando al 20’ del secondo tempo gestisce un contropiede del Porto con la difensa in inferiorità numerica, costringendo Galeno ad allargarsi e smorzare il pericolo.(Dal 35’ s.t..): Taremi è un osso duro ma resiste sempre con grande lotta. Poi va a giocare da braccetto e anche lì fa valere la sua esperienza.Riesce a dare poco contributo dal punto di vista della costruzione della manovra. Sbanda qualche volta, ma resiste. Poi esce per infortunio.(Dal 29’ s.t.Quando entra l’Inter sbanda parecchio perché deve resistere agli ultimi assalti del Porto. Indenne).Dal punto di vista fisico offre un contributo significativo, ma quanti errori tecnici. Non gioca una gran partita ma quel salvataggio sulla linea vale una qualificazione.Assiste Dzeko con un pallone di qualche centimetro più corto. Con un altro errore di misura costringe Darmian al giallo, per fermare Galeno nell’uno contro uno. Prova a farsi perdonare con un destro a giro, ma su sponda di Dzeko, il suo tentativo dalla distanza non è tra i più precisi.(Dal 35’ s.t.Un po’ timido sul tentativo di rovesciata di T. Martinez, si sposta e per fortuna l’avversario colpisce di stinco).Più di lotta che di governo, con l’elmetto e ogni tanto pulisca qualche pallone.Tantissima corsa e sacrificio.Quando sembrava ormai perso, si distende fino all’ultimo centimetro e in scivolata riesce a contrastare la conclusione di Evanilson.(Dal 25’ s.t.Subito in partita con l’atteggiamento giusto. Non sbaglia niente).Conquista palla su Uribe ed entra in area, in posizione defilata. Attende l’arrivo di qualche suo compagno, ma sono tutti in ritardo e calcia da posizione improbabile, trovando pronto Diogo Costa. Quando entra Lukaku si riaccende parzialmente, ma non quanto servirebbe.Vola in contropiede e riceve da Barella, il passaggio lo porta a defilarsi e il diagonale finisce preda di Diogo Costa. Si arrabbia tanto per un fallo inesistente fischiatogli dall’arbitro, che nega un contropiede potenzialmente pericoloso. C’è.(Dal 25’ s.t.Riceve da Lautaro, punta l’uomo e la conclusione sporca diventa quasi un angolo per l’argentino. Poteva fare meglio. Conquista falli e fa il suo).Resistenza e qualificazione. L’Inter non gioca una gran partita ma lascia tutto sul terreno di gioco. Grande segnale di unione.