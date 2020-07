Intervenuto a Sky Calcio Show - L'Originale, Gianluca Di Marzio ha spiegato che non c'è ancora alcuna certezza per il futuro di Radja Nainggolan tra Inter e Cagliari: "Il giocatore formalmente rientrerà all'Inter. Oggi offerte serie non ne sono arrivate, per cui non escludiamo che possa anche restare a Milano nel caso in cui si facesse una scelta diversa rispetto a un anno fa".