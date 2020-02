L'Inter è pronta a entrare negli eSports. I nerazzurri prenderanno parte alla eSerie A, il primo campionato virtuale annunciato dalla Lega di A su doppio titolo (Fifa 20 e eFootball PES 2020), e in giornata annunceranno l'ingresso nel settore. Collaborazione con QLASH, team che annovera tra i propri ranghi il gamer numero uno al mondo su Fifa 20, Diego 'Crazy_Fat_Gamer' Campagnani, impegnato da oggi nella Fifa eClub World Cup, il Mondiale per Club di Fifa 20 che si disputa a Milano: e proprio il Team QLASH, in questo prestigioso evento, ha abbandonato la classica divisa e veste già il nerazzurro dell'Inter...