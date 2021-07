Christian Eriksen è atteso in Italia per capire quello che potrà essere il suo futuro. Non conterà tanto né il come potrà continuare, né il dove potrà farlo, ma il primo pensiero dovrà essere il "se". Se Eriksen vorrà rimettersi in gioco dopo quello che ha passato. Da qui si inizierà a ragionare, e lo farà anche l'Inter, per il suo futuro.