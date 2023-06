Dopo la stagione scorsa con la vittoria dello scudetto quest'anno l'Inter Primavera di Cristian Chivu ha chiuso il campionato sfiorando la zona playoff: i nerazzurri hanno chiuso il campionato a 55 punti come la Roma, ma sono arrivati settimi per gli scontri diretti a favore. Una beffa. Durante la stagione si era parlato anche di una possibile soluzione di Chivu traghettatore della prima squadra in caso di separazione da Inzaghi, ipotesi mai considerata concretamente dalla società che in questi giorni si incontrerà con l'allenatore romeno per discutere del contratto in scadenza tra quindici giorni.



LA VOLONTA' DI CHIVU - Il nuovo responsabile del settore giovanile Massimo Tarantino (ex Roma) vorrebbe confermare l'ex difensore sulla panchina della Primavera e rinnovargli il contratto per un'altra stagione per portare avanti il progetto sulla strada della continuità con l'obiettivo di valorizzare nuovi giovani. Il desiderio di Chivu è quello di iniziare un nuovo progetto in una prima squadra: dopo cinque anni nelle giovanili nerazzurre si sente pronto al grande salto e si sta guardando intorno in cerca di qualche occasione. L'incontro in programma servirà capire se ci sono ancora margini per andare avanti insieme e in che modo: l'Inter vuole ancora Chivu sulla panchina della Primavera, l'allenatore riflette.