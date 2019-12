L'eliminazione dalla Champions League non frena le ambizioni dell'Inter e di Antonio Conte, che presto tornerà a bussare alla porta dell'amministratore delegato Beppe Marotta e del presidente Steven Zhang per reclamare quei 2-3 rinforzi necessari per giocarsi fino in fondo le proprie chance scudetto nel duello con la Juventus. Grande attenzione rivolta al centrocampo ma non solo, perché uno dei nomi più caldi del momento è quello del terzino sinistro del Chelsea Marcos Alonso.



CONTATTO - Il giocatore spagnolo, titolare fisso con Conte, aveva perso il posto già nella passata stagione in favore di Emerson Palmieri (pallino della Juve) e in questa, con Lampard alla guida dei Blues, è completamente sparito dai radar, escluso dalla lista dai convocati nelle ultime 7 partite. I problemi fisici accusati nell'ultimo periodo da Asamoah hanno convinto Conte a fare un sondaggio, un approccio col suo ex calciatore per provare a portarlo a Milano. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, l'idea dell'Inter è di offrire un prestito oneroso a cifre contenute, fissando un diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro. Andrà convinto il Chelsea, non convinto al 100% da formula dell'operazione e valutazione complessiva.