Gabriel Brazao torna in patria. Il portiere brasiliano dell'Inter (classe 2000) è pronto a far rientro del club che lo ha lanciato: il Cruzeiro, da poco acquistato dal Fenomeno Ronaldo. Gestito dall'ex nerazzurro Julio Cesar, Brazao si trasferisce con la formula del prestito. La stessa con cui era approdato prima all'Albacete e poi all'Oviedo, sempre in Spagna.



Intanto il Cruzeiro ha già annunciato l'ingaggio di un altro portiere: Rafael Cabral, classe 1990 ex Napoli e Sampdoria.