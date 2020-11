L'Inter ha qualche nodo da sciogliere e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia come i nerazzurri in casa diventino più vulnerabili.



“Montagne russe che non hanno risparmiato neppure la Champions e hanno un paio di fili rossi leggibili. Il primo: la fase difensiva non dipende dal modulo, ovvero dall’impiego del trequartista o meno. Perché in Europa la gara più pazza di tutte è stata quella col Real Madrid, giocata con un Barella mezzala destra e dunque il 3-5-2. Secondo filo rosso: San Siro. I numeri raccontano di un Handanovic che incassa 2,2 reti a partita a Milano e fuori invece si ferma a 1,16. Persino banale sottolinearlo: domani si gioca a San Siro”