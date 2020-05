Inter e Paris Saint-Germain sono a un passo dall'accordo per il riscatto di Mauro Icardi. Secondo il Corriere dello Sport, il club francese verserà nelle casse dei nerazzurri una cifra tra i 60 e i 65 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante argentino. Inoltre resta valida la clausola di 15 milioni in più nel caso in cui Icardi dovesse tornare in Italia.