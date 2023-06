Prima Icardi, poi Hakimi, quindi Skriniar la prossima estate, anche se a parametro zero. L'asse di mercato che collega Milano e Parigi, che collega l'Inter e il Paris Saint Germain potrebbe arricchirsi presto di un nuovo capitolo con deviazione obbligata a Istanbul dove l'elite del calcio europeo si sta inevitabilmente convogliando per la finalissima di Champions League. E proprio la presenza dei nerazzurri nella città turca in vista della sfida contro il Manchester City è stata l'occasione per le due società per sedersi nuovamente attorno allo stesso tavolo.



LUNGO INCONTRO - Nel corso della giornata di oggi, infatti, l'ad dell'area sport dell'Inter Beppe Marotta, accompagnato dall'ad dell'area corporate Alessandro Antonello, si è intrattenuto, riporta la Gazzetta dello Sport in un lungo incontro a pranzo con il presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi. Un incontro che poggia innanzitutto sui rapporti dei due club all'interno dell'Eca, che potrebbe essere collegato ai rumors sulla possibilità di vedere Qatar Airways come sponsor di maglia delle divise nerazzurre (inutile sottolineare il legame del patron del PSG con il mondo qatariota), ma che viaggia anche su possibili soluzioni di mercato.





INTRECCI MERCATO - Detto di Skriniar, non va dimenticato come fra i due club, comunque, scorra buon sangue e tante possibilità di operazioni intrecciate. A Parigi è scontento (e tra l'altro si è fatto immortalare festante a San Siro in occasione dell'Euroderby) Achraf Hakimi che tornerebbe volentieri a Milano e con l'Inter che ha in Denzel Dumfries uno dei sacrificabili. In Francia è tornato anche Leandro Paredes che resta in uscita dal PSG e che a condizioni favorevoli è ritenuto come un possibile rinforzo potenziale dai nerazzurri. Stesso discorso anche per Carlos Soler, più giovane dell'Argentino e già seguito in passato dai nerazzurri. Ma il nome più importante potrebbe essere Abdou Diallo, difensore franco-senegalese classe 1996 che il Lipsia ha già annunciato di non voler riscattare e che tornerà quindi a Parigi. L'Inter proprio in difesa sta cercando rinforzi a cifre contenute.