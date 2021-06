Dopo un silenzio di circa una settimana, il Paris Saint-Germain ha deciso di passare dalle parole ai fatti con l'Inter per Hakimi. Emissari del club francese sono arrivati questa mattina in Italia per accelerare e la trattativa sta correndo sui binari giusti.



I DETTAGLI - L’offerta del PSG è di 70 milioni di euro, solo cash, come preferisce l’Inter. Manca ancora qualcosa, probabilmente dettagli legati ai bonus, perché da viale della Liberazione non fanno passi indietro, la cifra richiesta è sempre la stessa: 80 milioni di euro. Si può scendere di poco, ma il PSG dovrà sbilanciarsi oltre i 70. La trattativa prosegue, si è entrati nel vivo.