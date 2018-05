L'Inter è inaffidabile, lo dice la sua storia: i nerazzurri si arrendono ad avversari modesti per poi compiere imprese incredibili. La Gazzetta dello Sport evidenzia questo aspetto e spiega come l'ultimo allenatore in grado a "domarla" sia stato José Mourinho. Ma con l'ingresso in Champions, continua la "Rosea", anche Spalletti potrebbe ritenersi soddisfatto.



“Sabato l’altro, battuta in casa dal Sassuolo, l’Inter era stesa sul tappeto. Il giorno successivo però la Lazio ha sprecato l’occasione di chiudere il discorso, ha pareggiato col Crotone e ha resuscitato i rivali, ha restituito loro la speranza. Oggi l’Inter è nello stesso stato mentale del tennista che è sopravvissuto al match ball dell’avversario. La psicologia sta dalla parte degli spallettiani, ma l’Inter è psycho, la squadra più imprevedibile del pianeta Italia. Se Spalletti riuscirà nell’impresa, bisognerà riconoscergli meriti tecnico-tattici e caratteriali: l’ultimo allenatore capace di cavalcare la tigre interista, senza farsi disarcionare e sbranare, è stato José Mourinho”.