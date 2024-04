La risposta è sì anzi, proprio la stracittadina contro i rivali rossoneri può essere la prima data utile per poter conquistare aritmeticamente lo scudetto.Al triplice fischio del derby di Milano, infatti, saranno disponibili soltanto 15 punti a disposizione perché mancheranno solo 5 partite alla fine del campionato. Cosa serve quindi all'Inter per vincere lo scudetto? Servirà aritmeticamente concludere la gara con un punteggio di +16 punti sui rossoneri.Decisivi saranno infatti i risultati del prossimo turno, il 32esimo, in cui il Milan farà visita al Sassuolo e in cui l'Inter ospiterà a San Siro il Cagliari. Se al termine della giornata l'Inter sarà almeno a +13 sul Milan allora l'aritmetica potrebbe arrivare nel derby in caso di vittoria.

All'Inter potrebbe bastare anche un pareggio nel derby in base ai risultati del prossimo turno. Se il Milan perdesse o pareggiasse col Sassuolo e l'Inter vincesse col Cagliari andrebbe a +16 o +17, vantaggio che rimarrebbe invariato con soli 15 punti a disposizione con un pareggio nella stracittadina.Con 'soli' 15 punti di distanza dal Milan, e nonostante il vantaggio nello scontro diretto, l'Inter non sarebbe comunque campione. Dal 2023, infatti, in caso di arrivo a pari punti si giocherà lo spareggio Scudetto.