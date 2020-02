Come riporta La Gazzetta dello Sport, Samir Handanovic punta a rientrare al 100% contro la Juventus. Il portiere nerazzurro vede la sfida coi bianconeri come obiettivo e crede di esserci senza problemi; intanto, la dirigenza dell'Inter ha deciso di prendere un secondo di alto livello per giugno. C'è l'idea Musso dell'Udinese, a meno che non si scelga di trattenere Radu.