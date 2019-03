Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Spal, Luciano Spalletti ha fatto il punto anche sulle condizioni di Radja Nainggolan: "Questo lo valuteremo strada facendo anche se lui ci aveva un po' abituato a dei recuperi sensazionali. Penso sia abbastanza difficile vederlo nel derby. La differenza la farà il giorno per giorno. In questo momento non possiamo dire nulla".