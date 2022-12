L’unico calciatore dell’Inter a brillare in questo Mondiale è Denzel Dumfries. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Sorride Denzel, ma chi se la ride di gusto è l’Inter. Non è che i suoi giocatori stiano andando benissimo. Il compagno de Vrij sta guardando dalla panchina gli oranje che fanno strada (nemmeno un minuto), Lukaku è già fuori senza aver lasciato il minimo segno, il toro Lautaro è la pecora nera dell’Argentina felice. Per fortuna c’è Denzel, il primo nerazzurro a segnare in questo Mondiale e a continuare la tradizione. Perché da Spagna 1982 a oggi, solo a Brasile 2014 l’Inter è rimasta senza gol”