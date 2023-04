Sotto osservazione. Simone Inzaghi si gioca il futuro sulla panchina dell'Inter, alla quale è legato da un contratto in scadenza nel 2024. Se dovesse arrivare l'esonero Zhang e Marotta dovranno valutare tutti gli aspetti economici del caso: come scrive Calcio e Finanza, l'ex Lazio, grazie al rinnovo del contratto firmato lo scorso giugno, si è visto aumentare lo stipendio fino 5,5 milioni di euro annui netti (circa 10,2 milioni di euro lordi), un milione in più rispetto ai 4,5 milioni annui del precedente accordo. Nel bilancio al 30 giugno 2022, l’Inter ha registrato costi per gli allenatori pari a 13 milioni di euro (nella cifra complessiva sono inseriti anche lo staff e gli altri allenatori sotto contratto con i nerazzurri per il settore giovanile), rispetto ai 33,4 milioni del bilancio al 30 giugno 2021, ai 21,0 milioni del bilancio 2020 e ai 15,0 milioni del bilancio 2019. In caso di esonero senza accordo sulla buonuscita, l’Inter quindi dovrà corrispondere anche i 5,5 milioni per la prossima stagione, oltre allo stipendio del nuovo allenatore.