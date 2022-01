L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia il particolare feeling tra Simone Inzaghi e la Coppa Italia, torneo cui stasera l'Inter prenderà parte sfidando l'Empoli.



“Il primo amore non si scorda mai. Tra Simone Inzaghi e la Coppa Italia c’è un feeling fortissimo: è il titolo che ha conquistato più volte da giocatore con la Lazio (tre successi), è il primo che ha vinto nella nuova carriera da allenatore, seppure alla guida di una squadra Primavera, ed è l’ultimo trofeo che ha alzato sulla panchina biancoceleste, nel 2019. Insomma, se è vero che l’obiettivo con l’Inter è lo scudetto, che sarebbe il primo personale ma anche quello della seconda stella per il club, è altrettanto vero che la prospettiva di un mini-triplete (scudetto, Supercoppa e Coppa Italia) alla prima stagione in nerazzurro sarebbe un colpo da cinema che porterebbe Simone in una nuova dimensione”.