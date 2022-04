Prima del gol di ieri contro il Verona, Nicolò Barella non segnava in campionato dal 22 gennaio, contro il Venezia. Oltre alla mancanza di gol, che non guastano ma non sono certo la cosa principale che si chiede a un giocatore come lui, il classe 1997 cagliaritano aveva evidenziato negli ultimi due mesi un vistoso calo di rendimento. Un periodo no coinciso, guarda caso, con il periodo peggiore per l'Inter in questa stagione, risultati alla mano, e con la dolorosa esclusione della Nazionale dai Mondiali, con Barella fra i peggiori in campo nella nefasta serata di Palermo contro la Macedonia del Nord.



Il gol e la buona prestazione contro il Verona, che fanno seguito alla prova gagliarda fornita da Barella contro la Juventus, restituiscono a Inzaghi un giocatore ritrovato, che nel rush finale della stagione può rappresentare un booster importante per consentire all'Inter di fare la differenza con le rivali nella lotta scudetto. Trentanove presenze, tre gol e ben dieci assist in 3.186 minuti giocati in questa stagione con la maglia nerazzurra fra campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa: Barella riparte da questi numeri e da una fiducia ritrovata, con l'obiettivo di regalare all'Inter il titolo della seconda stella.