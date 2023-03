L'erroraccio di Ionut Radu in occasione di Bologna-Inter dello scorso anno (match finito 2-1 per i felsinei) è ancora vivo nella mente dei tifosi nerazzurri. Una papera che, secondo i più, è costata lo scudetto ai nerazzurri. Ha un'opinione diversa però il portiere rumeno, attualmente in prestito all'Auxerre: "Si è parlato tanto di quell’errore, ma io resto dell’idea che un Tricolore non si può perdere per una svista in una singola partita: i conti si fanno su 38 tappe”.



L'ex di Cremonese e Genoa si è di fatto voluto difendere, soffermandosi poi sul suo futuro: "Il mio cuore resterà nerazzurro, che torni o no - ha aggiunto alla Gazzetta -. Sono arrivato che avevo 15 anni e, dal collegio di Cormano in poi, sono diventato uomo alla scuola interista. Ho ancora amici lì: sento spesso Calhanoglu e Dumfries".