Andrea Ranocchia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter Tv alla vigilia di Inter-Sassuolo: "L’iniziativa di invitare i bambini è stata un’ottima idea, possono dare un buon esempio ai più grandi".



SULLA PARTITA - "Oggi partita importante, dobbiamo assolutamente vincere e portare a casa i tre punti. Siamo pronti e faremo una grande gara. Giusto, non dobbiamo porci limiti, dobbiamo pensare di vincerle tutte".



SUL SASSUOLO - "Gioca bene, sono giovani e vogliono mettersi in mostra a San Siro. Dobbiamo fare anche meglio delle ultime e vincere, non sarà facile".