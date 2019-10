Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, ha parlato nel corso del 'Festival dello Sport' di Trento: "Speriamo di ottenere i primi risultati con l'Inter. Negli ultimi anni non ho giocato molto, ma comunque bene. Il pubblico ha iniziato ad apprezzare gli atteggiamenti corretti, da atleta professionista. Sono riuscito a far cambiare idea a quasi tutti i tifosi, non tutti perché gli haters ci sono sempre. La vittoria più grande è essere tornato Andrea. Dieci anni fa, quando lasciarono i veterani, dovetti rappresentare un gruppo che non andava per niente bene. Con chi dovevano prendersela i tifosi, se non con me? Indossare la fascia in una delle dieci società del mondo è qualcosa che racconterò ai miei figli".



SU SPALLETTI - "Il mister è fortissimo. L'episodio dell'attacco al tifoso che mi criticava fu ripreso da tutti, siamo rimasti in ottimi rapporti. Lo ringrazierò tutta la vita. Mi ha fatto sentire importante per la società".



SU HANDANOVIC - "Non ho mai visto un professionista così, è un capitano vero, davvero incredibile".



SU CONTE - "Lo conosco da tantissimo, abbiamo sempre avuto un grande accorto. Ci fa correre molto, dà tutto e migliora i giocatori. Vogliamo alzare qualche trofeo".