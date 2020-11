: Intuisce il rigore di Hazard ma non può nulla. Rodrygo lo punisce da due passi per il raddoppio.Inizia da terzo di difesa, prosegue da terzino e finisce da centrale accanto a de Vrij. Gioca con attenzione ma il centrocampo non fa filtro e lì dietro arriva di tutto.Contiene senza grosse difficoltà Mariano Diaz, per il resto vale un po' il discorso di Skriniar.Sacrificato dopo l'espulsione di Vidal.(Dal 1’ s.t.Entra per sistemarsi a destra al posto di Skriniar. Mai un affondo).Prosegue il momento no del marocchino, in difficoltà per tutta la partita e in netto ritardo sul gol di Rodrygo.(Dal 18’ s.t.Il suo ingresso è ininfluente).Inadeguato al contesto. Su di lui ci sarebbe un rigore, ma l’arbitro lascia correre.(Dal 33’ s.t.Conte lo ha voluto proprio per partite come questa. E infatti… 76 presenze in Champions, esperienza da vendere e si fa espellere dall’arbitro per proteste.Timido, a volte addirittura impacciato. Carvajal lo doma con lo sguardo.Suo lo sconsiderato intervento che causa il rigore su Nacho. Partita isterica e disordinata.Solo, abbandonato a se stesso. Non partecipa al gioco e si eclissa ulteriormente.(Dal 41’ s.tmpreciso, sbaglia molti appoggi e non punge mai.(Dal 1’ s.t.: Dal ruolo indefinito. Prova ogni tanto a far valere il fisico).Stesso voto di Vidal. L'Inter è moscia, priva di motivazione e per fortuna che alla vigilia aveva presentato il match come una finale. Qualcuno lo ascolta?Spettatore di un match che non lo vede praticamente mai protagonista. Bene in uscita su un cross basso di Perisic.Esperienza e qualità, era mancato tanto a Zidane.Prima su Lautaro, poi prende Lukaku quando rimane unico riferimento nerazzurro. Sempre perfetto.Limita Lukaku e non gli basta. Da centrale va a giocare palla nella trequarti nerazzurra e si prende il rigore che vale l’1-0 siglato da Hazard.Eccessivamente altruista, preferisce l’assist al tiro nonostante una buona porzione di porta nel mirino e spreca il 2-0. Ma nei 90' mette gran sostanza.Domina la mediana con semplicità disarmante, anche perché non ha opposizione.Lucida gestione del pallone.Sempre col pallone incollato al piede. Trova spesso la posizione più opportuna in campo..(Dal 13’ s.t.Gioco lungo e fisicità, gestisce da veterano).Prende la mira e spara, ma il destro sbatte sul palo. Rischia tantissimo per una trattenuta su Gagliardini, l’arbitro lo grazia. Suo il preciso assist per Rodrygo.Galleggia lì davanti, ma non fa male.(Dal 13’ s.tEntra e chiude i giochi raccogliendo l'assist di Lucas V.).Svaria su tutto il fronte d’attacco e toglie riferimenti. Tocchi soffici, visione superiore. Realizza il rigore del vantaggio)(Dal 33’ s.t..)Domina in lungo e in largo.