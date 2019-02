La Gazzetta dello Sport racconta i progressi dell'Inter nel secondo tempo di Parma e spiega come tra i nerazzurri il solo Icardi non sia riuscito a cambiare marcia.



“Anche perché l’Inter, spinta forse da un vago sentimento di vergogna, ora ha un’altra anima e un altro passo, accesa ancora da Nainggolan che al 3’ aggancia un bel pallone e calcia su Sepe in uscita. Primo tiro nello specchio dei nerazzurri. La Var sbandiera via un gol di braccio di D’Ambrosio (9’), ma ormai il Parma non esce più dall’angolo. Scozzarella, poi sostituito, arranca dietro allo scatenato Nainggolan. Crescono tutti i nerazzurri, tranne Icardi che pasticcia tutto ciò che gli arriva. E’ un assedio. L’Inter carica il pugno e aspetta solo il momento buono. Glielo detta Spalletti con il cambio buono: Lautaro per Joao Mario. A due minuti dall’ingresso, il Toro raccoglie il cioccolatino del Ninja e lo scaraventa in rete (34’)”.