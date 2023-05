Quello segnato da Henrikh Mkhitaryan al Milan all'11esimo minuto della gara di stasera è il terzo 2-0 più veloce nella storia delle semifinali di Champions League: i primi due, ex aequo un secondo prima, sono stati segnati a dieci anni di distanza tra il 1999 e il 2009.



Juventus vs Man United 1999 (10:15)

Man United vs Arsenal 2009 (10:15)

Inter vs Milan 2023 (10:16)