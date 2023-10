attaccante già in orbita Inter durante la scorsa, movimentata, estate di mercato, che alla fine ha portato a Milano Sanchez, Thuram e Arnautovic in sostituzione di Lukaku, Dzeko e Correa. Più di qualche approccio c’era stato anche con l’iraniano, mancava ancora molto alla fine del mercato e ai tempi il Porto non sembrava così elastico nel trattare il prezzo, come invece era successo negli ultimi giorni della finestra estiva.. E lo stesso, una volta compreso che sarebbe stato impossibile arrivare a Morata, ha indicato Aanche per annullare quei tempi di adattamento che in Serie A fanno spesso la differenza. Anche considerando che Taremi a gennaio partirà per la Coppa d’Asia. Certo, nessuno avrebbe potuto prevedere l’infortunio di Arnautovic.- Oltre due mesi dopo, il direttore sportivo, Piero. Taremiin estate e a gennaio sarebbe libero di scegliere già la sua prossima destinazione. Ecco perché l’Inter ha ritenuto opportuno iniziare ad allacciare nuovi contatti con il calciatore e con il suo entourage. Approccio iniziale, uncalciatore che in qualche modo continua ad essere riconoscente al Porto, club che comunque gli ha garantito la ribalta prendendolo dal Rio Ave. L’Inter si sta informando,e ha fatto sapere che l’Inter, eventualmente, sarebbe molto interessata all’affare. Potrebbe così riaprirsi una trattativa che qualche mese fa, per diverse ragioni, non era mai decollata. L’Inter è tornata su Taremi.