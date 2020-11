Nell’Inter di Antonio Conte chi, in questo anno e mezzo, ha sicuramente scalato le gerarchie è Alessandro Bastoni. Il classe ’99 è stato acquistato nell’estate 2017 dall’Atalanta per un cifra importantissima, 31 milioni di euro, che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno.



In pochi sanno però che il Manchester City di Guardiola era fortemente interessata a prendere il giocatore arrivano a offrire ben 50 milioni di euro, come riporta il Corriere dello Sport. Proposta faraonica ma prontamente rifiutata dall’Inter che punta moltissimo sul giovane centrale, recentemente protagonista anche con l’Italia di Roberto Mancini.