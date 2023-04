Inter e Barcellona si sono incontrati nella giornata di ieri per parlare di mercato. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Piero Ausilio, ds dei nerazzurri, avrebbe raggiunto in Spagna il suo collega Mateu Alemany per parlare di due nomi, già ricorrenti durante il mercato di gennaio: Marcelo Brozovic e Frank Kessie. C'è grande apertura per lo scambio di giocatori tra i due club.