Rodrigo De Paul potrebbe lasciare l'Atletico Madrid dopo una sola stagione. Lo racconta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale l'interesse dell'Inter per l'argentino non è mai svanito. Un paio di settimane fa, riporta il quotidiano, Piero Ausilio ha avuto un contatto con l'entourage per capire la fattibilità dell'operazione sulla base di un prestito.