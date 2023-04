La lotta per qualificarsi alla prossima Champions League è entrata nel vivo ed è apertissima. Con il Napoli che ha già staccato il pass, le rivali non possono più sbagliare. E, dovesse finire in questo momento il campionato, ci troveremmo di fronte a una classifica ingarbugliata. Al quarto posto infatti sono appaiate ben tre squadre: Roma, Milan e Inter che hanno tutte 57 punti.



SOLUZIONE - Dovesse protrarsi questa situazione, chi arriverebbe quarto e cosa dice il regolamento? A dirimere la questione sarebbero gli scontri diretti a tre, con un Roma-Inter ancora da disputarsi. Per il momento conta dunque la differenza reti che premia i nerazzurri grazie al loro +19 (contro il +14 di Roma e Milan). Negli scontri diretti a tre Milan e Roma hanno 5 punti, mentre l’Inter ne ha 3.