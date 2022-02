Via ai quarti di finale di Coppa Italia, con il match di San Siro alle 21 tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Roma di José Mourinho. Di seguito tutti gli episodi da moviola, analizzati da Calciomercato.com:





INTER–ROMA: DI BELLO

Assistenti: GALETTO – VECCHI

Quarto Uomo: GARIGLIO

Var PAIRETTO

Avar: PRETI



47' - Ammonito anche Mourinho, reo secondo l'arbitro di aver oltrepassato l'area tecnica e di aver risposto con le proteste al richiamo.



40' - Fallo in ripartenza di Brozovic, che atterra Zaniolo: Di Bello fa continuare ma poi non ammonisce il croato, sbagliando.



37' - Altro giallo per Zaniolo, molto fiscale: intervento a braccio alto su Bastoni, ma l'ammonizione pare esagerata.