Ecco la rassegna degli episodi da moviola per Inter-Roma, il big match del sabato di Serie A:



Arbitro: SOZZA



Assistenti: CARBONE – BINDONI



IV: MANGANIELLO



VAR: IRRATI



AVAR: ZUFFERLI



Secondo tempo:



52' - Gol di Lautaro: Smalling e Pellegrini a terra sugli sviluppi del corner, l'inglese protesta molto ma non c'è nulla di irregolare da segnalare.



Primo tempo:



36' - Dimarco chiede un rigore per un fallo al limite dell'area, cade dentro ma il contatto è fuori: polemiche, viene ammonito Mncini per proteste.



30' - Gol di Dumfries: l'olandese scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Rui Patricio, la posizione è regolare.