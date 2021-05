: Il tiro di Mkhitaryan non è angolato ma molto forte e nonostante il tuffo finisce in rete. Ottimo intervento in uscita su Dzeko.Non impeccabile sull’imbucata giallorossa che porta al gol di Mkhitaryan.: Soffre Dzeko, ma ci sta. Il salvataggio di testa su El Shaarawy è miracoloso.Schierato sulla sinistra, soffre un po’ l’adattamento alla nuova zona di campo ma è il migliore dei suoi.Si fa trovare libero sulla corsia laterale e corre veloce per arrivare al fondo e bucare la difesa della Roma con un rasoterra all’indietro, che pesca Brozovic libero al centro dell’area di rigore per il gol dell’1-0.(Dal 32’ s.t.Inizia a respirare un po’, ma quando c’è da verticalizzare ci mette un attimo. Dal suo destro partono due contropiedi, entrambi finiti in gol, con Vecino e con Lukaku.Apre il piattone destro e sorprende in controtempo Fuzato per il vantaggio nerazzurro. In mezzo al campo gioca con disinvoltura anche se non riesce sempre a farsi trovare libero.Come il collega croato, preferisce la precisione alla potenza e su assist di Lukaku la piazza chirurgicamente sul primo palo per il raddoppio nerazzurro. Si libera dopo tanto sacrificio e mesi trascorsi ai box.(Dal 14’ s.t.Entra con buon piglio e prende qualche fallo).Sulla sinistra prova a scattare ma non è nella sua serata migliore e in qualche occasione cincischia un po’ con il pallone tra i piedi.(Dal 14’ s.t.Il solito missile, anche generoso. Si ritrova davanti a Fuzato, ma al tiro in porta preferisce l’assist a Lukaku, che appoggia in rete.Travolge il giovane Darboe e serve a Vecino l’assist per il 2-0. Sbaglia tanti palloni, poi trova il gol che chiude il match.Finché resta in campo è il migliore dei suoi. Avvia tutte le azioni offensive dell’Inter con il terzo occhio, è lui a lanciare nello spazio Darmian per il gol dell’1-0 di Brozovic ed è sempre lui a liberare con un magico colpo di tacco Matias Vecino di fronte a Fuzato.(Dal 35’: insofferente, insopportabile. Conte lo toglie dal campo nonostante fosse a sua volta subentrato per Sanchez. Massima punizione per un calciatore. L’argentino esce sbraitando e si becca con Conte.(Dal 32’ s.t.A porta vuota, manda il pallone sopra la traversa.La sua squadra è sempre più convinta dei propri mezzi. Quando l’Inter imbastisce l’azione in contropiede è devastante: tre passaggi ed è in porta.Sul secondo gol di Vecino va giù un po’ in ritardo. Stoppa Vecino a tu per tu con una buona uscita sui piedi dell’uruguaiano.: Tatticamente in difficoltà, Fonseca lo richiama continuamente dalla panchina cercando di telecomandarlo. Prende le misure e inizia a sfondare dal suo lato, suo il bel cross per la testa di Cristante.(Dal 43’ s.t.Proprio mentre Vecino carica il tiro da scaricare verso la porta di Fuzato, lui si oppone saltando e girandosi. Siamo proprio all’abbiccìVince molti duelli fisici con Lukaku, ma non è sempre lucido. Anzi.In crisi per tutto il primo tempo. Accenna l’intervento su Sanchez, che lo aggira, e spende il giallo con il cileno lanciato a rete. L’Inter dal suo lato sfonda diverse volte.Nel tentativo di contrastare Lukaku, sbatte sul belga e cade goffamente a terra in occasione del raddoppio nerazzurro. Buone idee e giocate lucide, ma condizionato dall’ammonizione presa ingenuamente a inizio gara.(Dal 43’ s.t.La Roma non riesce ad innescarlo ma sulle palle alte è sempre un baluardo. Ma proprio di testa fallisce una comoda occasione su assist di Kardsdorp.(Dal 32’ s.t.: Mai in partita.(Dal 1’ s.t.mpensierisce la difesa nerazzurri partendo da esterno e tagliando il campo. D’Ambrosio gli nega la gioia del gol anticipandolo di un niente.Prova qualche conclusione ma manda la precisione. Si muove bene tra le linee, ma non è caldissimo.Si infila nella difesa nerazzurra e scarica con rabbia il diagonale-gol verso la porta di Radu.Scende a giocare tra le linee e serve a Mkhitaryan l’assist per il gol che accorcia le distanze. Colpisce un gran palo quando si gira e colpisce di sinistro.Cambia modulo e non paga. La Roma soffre sulle corsie esterne e perde un altro scontro contro una big.