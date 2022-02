Rimane in piedi fino all’ultimo e di piede respinge il mancino di Zaniolo. Bravo anche in uscita bassa, ancora sempre sul 22 giallorosso.Dove c’è un segnale di SOS c’è sempre lui, ancora una volta sulla linea di porta, come contro l’Empoli quando il salvataggio valse la qualificazione in Champions. Contro la Roma l’intervento è molto simile e Abraham si dispera. Si concede anche il lusso di esibirsi in un tunnel e un sombrero.Inizia in mezzo e prosegue a sinistra con l’uscita dal campo di Bastoni. Sempre con grande personalità nei duelli, anche se a volte Abraham lo mette un po’ in difficoltà con giocate di fino in velocità.: Ingaggia un gran duello fisico con Zaniolo, che in un’occasione gli scappa pericolosamente via. Dopo un contrato aereo, ricade male sulla caviglia ed esce infortunato.(Dal 45’Entra e va subito a sistemarsi al centro della difesa. Ordinato, puntuale, non va mai in sofferenza e gestisce con lucidità anche gli ultimi acuti della partita di Zaniolo).Non ha l’esuberanza di Dumfries ma è la sintesi dell’essenzialità ed è sempre più utile a questa Inter.Con un bolide dalla distanza colpisce in pieno la traversa. Non contento, prova un altro eurogol da 30 metri e obbliga Rui Patricio al grande intervento. Domina a centrocampo.(Dal 39’ s.tMeno tambureggiante del solito e con qualche errore tecnico che non ti aspetti, ma non può sempre viaggiare su certi ritmi e alla fine va comunque a prendersi ogni pallone per dettare i tempi.In campo con il compito di oscura Oliveira, ci riesce bene e avvia il 2-0 proprio rubando palla al portoghese in mezzo al campo.(Dal 39’ s.t.Brucia Karsdorp e vola a servire l’assist dell’1-0 a Dzeko. Dopo una seconda sgasata, mette il pilota automatico e gestisce con intelligenza le proprie energie.(Dal 39’ s.t.Dopo 2’ di gioco anticipa Smalling e buca Rui Patricio per l’1-0 nerazzurro. Indirizza il match e spezza le gambe alla sua ex. Non una cosa da poco.(Dal 31’ s.t..): “Amigo, il campione è così”: mira l’incrocio e toglie la ragnatela. Il 2-0 dell’Inter è tutto suo, ed è un capolavoro.Serviva una reazione dopo il derby e c’è stata. Merita la vittoria e va in semifinale.Vola a sventare la grande conclusione di Barella e mura Skriniar da distanza ravvicinata. Incolpevole sui due gol nerazzurri.Duella di fisico con Dzeko e vince qualche scontro. Sul primo go nerazzurro esce malissimo su Sanchez e si lascia un buco fatale alle spalle.Sbaglia totalmente l’intervento di testa in area di rigore e spalanca a Dzeko la via del gol.Non offre mai sensazione di grande stabilità e sbaglia qualche lettura.(Dal 1’ s.t.Sembra giochi sulle uova, con il pallone tra i piedi stecca qualche giocata all’apparenza semplice).Perisic gli va via con estrema semplicità e mette al centro il cross per la rete di Dzeko. Non riesce mai a ripagare il croato con la stessa moneta.Una conclusione alta e poco altro. Un tempo era il leader di questa squadra, sembra involuto.(Dal 25’ s.t.Entra a giochi fatti e lì in mezzo ormai c’è ben poco da dire).Perde palloni pericolosi, come quello che avvia il gol capolavoro di Sanchez. Regia poco lucida, affiora la stanchezza dopo il buon avvio.(Dal 25’ s.t.Riassapora il terreno di gioco dopo il lungo stop. Qualche sventagliata delle sue, per dimostrare che il piede canta sempre).Anonimo.(Dal 31’ s.t.Con un taglio, bellissimo, elude tutta la difesa nerazzurra e serve al centro per Abraham, ma D’Ambrosio ci mette una pezza. I suoi lampi di genio finiscono lì e la pigrizia in fase di non possesso fa il resto.Lanciato a rete da Abraham, buca le maglie della difesa nerazzurra ma il tiro è centrale e si ferma su Handanovic. Praticamente solo, fa la guerra contro l’intera difesa nertazzurra.Prova a reggere il peso dell’attacco insieme a Zaniolo, cui serve anche un bell’assist, però sprecato dal compagno.(Dal 44’ s.t.: s.v.)Torna a San Siro da avversario e la Curva lo celebra a dovere. La sua Roma si esprime a singhiozzi ed esce dalla Coppa Italia.