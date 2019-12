Francesco Totti torna a San Siro per seguire la Roma. L’ex capitano giallorosso è in tribuna e ha salutato la dirigenza giallorossa, a partire da un sorridente Guido Fienga per il big match contro l'Inter. Non è la prima volta che Totti - che si sta preparando per cominciare la nuova carriera da procuratore - vede dal vivo una partita dei giallorossi in stagione: lo scorso ottobre era all’Olimpico per il match contro il Milan. In quell’occasione portò fortuna ai giallorossi, che vinsero 2-1 con i gol di Edin Dzeko e di Nicolò Zaniolo, oggi chiamato a giocare centravanti per l’assenza del bosniaco.