Quella contro il Cagliari poteva essere la partita del debutto per la quarta maglia dell’Inter, ma in viale della Liberazione hanno cambiato idea. La macchina marketing aveva mosso i primi passi chiedendo alla Lega di Serie A una deroga per utilizzare una maglia a 4 colori, non prevista dal regolamento, che invece consente fino a un massimo di tre colori. Prima ancora di ottenere risposta, l’Inter ha autonomamente scelto di rimandare tutto. Contro il Cagliari, gli uomini di Conte scenderanno in campo con la classica divisa nerazzurra.