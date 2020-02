Alla fine, l'hanno giocato. Non a San Siro, non a porte chiuse, non in campo neutro. Ma su Twitter. E i migliori in campo sono stati i tifosi. L'hanno raccontata, commentata, e vissuta, pieni di pathos, con qualche imprecazione e tante esultanza: Inter-Sampdoria è finita 3-1 per i nerazzurri. O meglio, #InterSampdoria.



Appassionati di calcio, che del calcio, condiviso, non possono farne a meno, hanno iniziato a commentare una partita inventata su Twitter, utilizzano l'hashtag che solitamente, nel corso dei 90 minuti e nell'immediato post partita, diventa di tendenza. Ed è così che si scopre che Eriksen ha realizzato il suo primo gol in Serie A, che Padelli ha fatto un gol alla Zoff nella fantozziana Italia-Inghilterra, che Lukaku ha ottenuto il permesso per festeggiare dopo la vittoria e che Conte non ci sarà allo Stadium la prossima settimana, perché ammonito. La magia del calcio.