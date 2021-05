Il rilancio di Keita Balde con la maglia della Sampdoria non è ancora arrivato, ma l'attaccante ha mostrato segni incoraggianti nelle ultime giornate, subentrando dalla panchina. Per questo motivo, la punta blucerchiata scalpita e potrebbe avere una chance a San Siro, contro l'Inter. La sua condizione, infatti, è in crescita e la gara contro i nerazzurri Campioni d'Italia potrebbe essere importante in questo senso.



Inoltre, Ranieri può contare sulle motivazioni aggiuntive di Keita, che affronterà una sua ex squadra, in cui aveva vissuto una situazione analoga a quella genovese. I numeri sono molto simili tra esperienza nerazzurra e blucerchiata: nel 2018/2019 le presenze erano state 24 con 5 reti, quest'anno è a 22 sempre con 5 marcature. Il giocatore sarebbe voluto rimanere all'Inter, ricorda Il Secolo XIX, ma il club di Suning non lo aveva riscattato.