Dovrebbe arrivare oggi la decisione in merito a Inter-Sampdoria, gara originariamente in programma per domenica sera e rinviata in seguito all'emergenza Coronavirus. La comunicazione è attesa nelle prossime ore, anche se sembra improbabile che la Lega Serie A accetti la proposta dei nerazzurri, che avrebbero voluto disputare il match la settimana prossima, facendo slittare la Coppa Italia.



A questo punto è probabile che Inter-Sampdoria venga fissata per il 20 maggio prossimo, prima data libera considerando il possibile cammino dei nerazzurri in Europa League e Coppa Italia. Troppo complicato il piano suggerito da Marotta per recuperare immediatamente la sfida.