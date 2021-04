Non solo Champions League e Juve-Napoli, in campo dalle 18.45 a San Siro ci sarà ancheper il recupero della 28esima giornata.vi racconta in diretta gli episodi da moviola.IRRATIVIVENZI – MONDINIV: ABISSOVAR: BANTIAVAR: CECCONIConsigli esce dalla propria area e stende Young, solo giallo per lui.L'Inter chiede un rigore sugli sviluppi della punizione per tocco di mano di Marlon che però colpisce prima di testa e poi si manda la palla sul braccio. Controllo al var e niente penalty.Tutto regolare sul gol di Lukaku con Young che parte in posizione regolare e l'attaccante belga che anticipa nettamente Chiriches.Brutto intervento di Nicolò Barella su Rogerio. Giusto il giallo, ma il centrocampista era diffidato e salterà la sfida da ex contro il Cagliari. Anche lui era diffidato e salterà la prossima gara del Sassuolo contro il Benevento