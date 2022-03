Non un fulmine a ciel sereno ma quasi almeno per i tifosiche, scorrendo l'elenco dei convocati di Lionelnon hanno trovato soltanto i nomi di Joaquine Lautaro, ma anche quelli diUna scelta legata soprattutto alla volontà del ct argentino di toglieredalla possibilità di scegliere la nazionale italiana (hanno entrambi il doppio passaporto) e l'azzurro che hanno già difeso in passato nelle selezioni giovanili. Entrambi cresciuti nel Lanus, approdano in Italia nel 2019 quando il padre viene chiamato dalla società sarda per allenare le giovanili.che è uno dei giocatori più importanti della Primavera nerazzurra ormai da due anni.A Catania in realtà giocava in attacco, ma l'intuizione di arretrarlo è vincente: tanti i cross per le punte, batte punizioni e non disdegna anche lo sganciarsi in area per far valere la sua stazza fisica. Può e deve ancora migliorare nelle letture difensive, e probabilmente sarebbe più adatto da laterale in un 3-5-2 piuttosto che nel 4-3-1-2 di Chivu, ma. Ha caratteristiche da trequartista puro, gli piace "giocare" con la palla fra i piedi e mettere in luce i compagni. In questa stagione si è alternato fra Under 17, Under 18 e Primavera dove ormai è in pianta stabile da fine 2021 con un gol e due assist all'attivo in 9 gare.. La chiamata di Scaloni strapperà Franco all'Under 19 dell'Italia e Valentin all'Under 17 azzurra dove entrambi erano fra i protagonisti dei percorsi di qualificazione ai rispettivi europei. Alla chiamata dell'Argentina, però, non hanno potuto dire di no e, se dovesse arrivare l'esordio, la maglia azzurra sfumerà per sempre.