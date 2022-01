Un blocco italiano, possibilmente giovane e forte. E' da sempre un pallino di Beppe Marotta, che ha sempre portato avanti questo obiettivo con successo, sia nella sua esperienza alla Juventus che, dal 2018, all'Inter, che non a caso nella rosa 2021-22 ha otto italiani su 25 giocatori.



SCAMACCA E FRATTESI - Ma il progetto 'Inter Italia' non si ferma, nelle intenzioni di Marotta e Ausilio, e anche tanti dei prossimi obiettivi di mercato sono italiani. Due nomi su tutti: Gianluca Scamacca, classe 1999 del Sassuolo, e Davide Frattesi, anch'esso classe 1999 e di proprietà del club neroverde emiliano.



SPINA DORSALE AZZURRA - Guardando al presente e agli obiettivi di mercato dell'immediato futuro, possiamo anche ipotizzare un'Inter che possa presto schierare quella che potrebbe diventare la spina dorsale della Nazionale per alcuni anni: Bastoni-Barella-Scamacca, una linea di continuità italiana intorno alla quale confermare o inserire vecchi e nuovi campioni stranieri.



MA OCCHIO ALLE OFFERTE - Il progetto c'è, e l'Inter ci lavora, con un'incognita: le eventuali offerte irrinunciabili che potrebbero arrivare dall'estero per uno dei propri gioielli, e in questo caso Alessandro Bastoni, corteggiassimo da molti club (compreso il Tottenham di Antonio Conte), è l'indiziato numero uno.