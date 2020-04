Non sembrano esserci più molti dubbi in merito, l'Inter riporterà il giovane Radu a Milano e sarà lui il vice di Handanovic. Una scelta sia tecnica che strategica, in quanto il portiere fa parte del vivaio e quindi sarà utilissimo per la compilazione delle liste. Per quanto riguarda il futuro di Padelli, invece, appare sempre più probabile la possibilità che Ausilio gli proponga di rimanere in nerazzurro da terzo.