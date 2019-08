L'Inter guarda al presente, ma non perde di vista il futuro e tiene fortemente viva la macchina dello scouting per seguire da vicino i migliori talenti e scoprire sul campo autentiche occasioni di mercato. Nel corso del weekend di calcio internazionale un osservatore nerazzurro è stato in Germania per seguire dal vivo la terza giornata della Bundesliga 2.



In campo c'era lo Stoccarda, principale candidato alla promozione diretta in Bundesliga insieme all'Amburgo, ed era impegnato in casa contro il St. Pauli. Una gara conclusasi sul 2-1 e decisa allo scadere da quello che, secondo il Corriere dello Sport, era il grande osservato per l'Inter: l'attaccante classe 1998 Nicolas Gonzalez.



Prima punta atipica, ma adattabile anche da esterno, era stato trattato dall'Inter già la scorsa estate quando però, chiuso il colpo Lautaro e quello che portò a Milano Keita, i nerazzurri non poterono tesserare un altro extracomunitario. Nico Gonzalez scelse allora lo Stoccarda che trovò l'accordo con l'Argentinos Juniors per 8,5 milioni di euro. L'Inter non l'ha però mai mollato e sta continuando a seguirne i progressi.