Intervenuto ai microfoni di Dazn, Stefano Sensi al termine del primo tempo esprime la propria opinione sul match contro il Cagliari.



“Ci prendono alti come facciamo con loro dobbiamo cercare di insistere per fare il secondo gol. Bella l’azione del gol, sono core che proviamo in allenamento e che poi cerchiamo di riproporre in campo”