Stefano Sensi è da tempo nei pensieri della Fiorentina e negli ultimi giorni il nome del centrocampista dell'Inter è stato nuovamente associato alla squadra viola, nell'ambito di quello che potrebbe essere uno scambio di mercato che porterebbe ​Dragowski a Milano e Sensi a Firenze. Una trattativa difficile già in partenza, considerato che proprio il calciatore nerazzurro ha più volte bocciato Firenze come destinazione. Sensi non vuole fare passi indietro, questo è quanto il suo agente ha spiegato al club di viale della Liberazione, ma le vie del mercato sono infinite.