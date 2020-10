Stefano Sensi non riesce a trovare continuità. Dopo il rosso nel finale della partita contro la Lazio e la conseguente assenza nel derby, il centrocampista dell’Inter finisce in tribuna nel match d’esordio di Champions League contro il Borussia Monchengladbach. E non per scelta tecnica, ma per infortunio. “Sensi è affaticato”, ha detto ieri Conte in conferenza stampa. Si è fermato lunedì per un fastidio alla coscia e l’allenatore nerazzurro ha preferito non rischiarlo. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni, Sensi intanto non è nemmeno in panchina.