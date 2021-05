Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, parla a FcInter1908 di Simone Inzaghi, prossimo allenatore dell'Inter e con lui in biancoceleste: "Era un ragazzino. Parlava sempre di calcio, quello sì, ma gestire i giocatori è una roba indifferente. Era certamente preparatissimo anche all'epoca. Vive di calcio, è sempre stata la sua passione e continua a svilupparla tutt'ora. Non uso l'aggettivo predestinato, ma la sua passione per il calcio si è resa utilissima, visto dove è arrivato. La strada era già segnata".