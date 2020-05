Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, parla a Antenna 3 del mercato dei nerazzurri: "Se fossi stato io un allenatore dell'Inter, cosa impossibile, Cavani sarebbe stato il primo giocatore che avrei voluto. Antonio Conte vuole gente che corra. Il mio erede? Barella, che ha anche le mie stesse iniziali. È un po' più basso di me, però ha un’energia mostruosa. Per dieci anni la Serie A sarà suo dominio totale".