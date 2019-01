Dopo le parole d'apertura alrilasciate ieri a Striscia la Notizia, oggi la moglie e agente dell'attaccante argentino ha pubblicato su Instagram un video in cui interpreta unacon l'aiuto di Davide de Marinis:Una fede che si sente e che si muove, con la pioggia e col sole. Con passione e una sola certezza, una maglia che si onorerà in casa e in trasferta. Seguila...".